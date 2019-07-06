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07. 06. 2019

Трамп и Макрон обсудили ситуацию в Украине


Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трам во время встречи в Нормандии в четверг, 6 июня, обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине, сообщает Associated Рress.
 
После празднования годовщины операции "Оверлорд" лидеры США и Франции провели двухчасовые переговоры.
 
На повестке дня были безопасность, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.
 
Кроме того, Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым они ранее не достигли согласия, включая Иран, мировую торговлю и изменение климата.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США. 
 
По данным СМИ, встреча произойдет после возможных переговоров американского лидера с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в конце июня.
 
Напомним, Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах и заверил в продолжении поддержки Украины.

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Источник: korrespondent.net

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