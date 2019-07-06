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07. 06. 2019

Наводнения в Малайзии: эвакуированы более тысячи человек


Более тысячи человек эвакуированы из своих домов в связи с сильными наводнениями, обрушившимися на восточную часть Малайзии, сообщает The Straits Times.

Наиболее существенные разрушения отмечаются в центральных и северных районах штата Саравак, где высота вышедшей из берегов рек увеличилась до пяти метров.

Причиной наводнения являются сильные осадки, продолжающиеся на востоке страны около недели. Власти оперативно отправили в регион помощь, в том числе палатки для беженцев, питьевую воду, продукты и медикаменты.

Синоптики ожидают, что в ближайшие сутки объем осадков уменьшится.

Напомним, ранее в Сербии в связи с масштабными наводнениями объявили режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, в Боснии и Хорватии реки вышли из берегов и затопили десятки домов и дорог.

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Источник: korrespondent.net

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