Запад Украины снов масштабно подтопило

В результате гроз, которые прошли 6 июня на территории Косовского, Коломыйского и Тлумачского районов Ивано-Франковской области, были затоплены более сотни хозяйств. Об этом сообщает ГСЧС.

На территории 3 административных районов, в 8 населенных пунктах области - Косове и Вербовце, Стопчатове, Смодной, Пистыне Косовского района, Большой Каменке и Турке Коломыйского района, Диброве Тлумачского района - были подтоплены дворы, жилые здания и сельскохозяйственные угодья.

По предварительной информации, в г. Косов подтоплены ориентировочно 10 хозяйств, повреждено дорожное полотно по ул. Павлика.

В с. Смодная Косовского района подтоплены порядка 25 хозяйств, в с. Вербовец Косовского района подтоплено порядка 100 хозяйств, разрушены 3 автомобильных переезда на приселках Гордаков, Кичера, Гавриле, повреждено дорожное покрытие улиц Франко, Павлика, Галана, Леси Украинки, переулок Банский.

Подразделения Управления ДСНС в области совместно с коммунальными организациями осуществили 10 выездов для оказания помощи населению по откачке воды. Эвакуирован 1 человек из подтопленного жилого дома в селе Турка Коломыйского района.

К проведению работ привлечены 10 единиц техники и 26 человек, в т.ч. от областного управления ГСЧС 9 единиц техники, 9 мотопомп, 25 человек личного состава. В пострадавших районах работают группы из числа представителей органов местного самоуправления для определения объемов отрицательных последствий непогоды.

Осадки в настоящее время прекратились, вода в основном самостоятельно уходит из подтопленных территорий.

Ранее сообщалось, что сильные ливни подтопили часть населенных пунктов в Украине. Из-за сильных осадков подтоплены 40 населенных пунктов в Кировоградской и Винницкой областях.

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Источник: korrespondent.net