Атака на позиции ВСУ: есть жертвы, восемь раненых

Ночью 7 июня сепаратисты атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще восемь получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что ситуация на Донбассе обострилась. Сепаратисты дерзко нарушили Минские договоренности и атаковали ВСУ с применением артиллерии.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник, дерзко нарушив условия Минских договоренностей, атаковал подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии. Вследствие вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Восемь - получили ранения различной степени тяжести" – говорится в сообщении штаба ООС.

Ранее сообщалось, что с 4 июня ситуация с зоне ООС обострилась. Так, 4 июня в результате усиленных обстрелов погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. 5 июня погиб один военнослужащий из состава операции Объединенных сил, еще один получил ранения.

Позже президент Владимир Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net