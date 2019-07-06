Итоги 06.06: Пояснения Кучмы и суд по делу Гандзюк



Украина выплатила половину годового долга

За пять месяцев 2019 года Украина выплатила 231,2 млрд гривен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.При этом 176,2 млрд гривен были выплачены в счет погашения госдолга и 55 млрд гривен в счет его обслуживания.

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и отставке главы АП

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию об отставке главы Администрации президента Андрея Богдана. Таким образом он выполнил норму закона, по которой он обязан отвечать на петиции, набравшие 25 тысяч голосов. Однако результат рассмотрения не сообщается.

Кроме того, президент ответил на петицию о своей отставке. Зеленский заявил, что не может пренебречь волей 73% избирателей, которые проголосовали за него на выборах.

Суд вынес приговоры по делу об убийстве Екатерины Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры всем пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки Екатерины Гандзюк.

Организатор исполнения покушения Сергей Торбин приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил шесть лет заключения.

Обвиняемые в пособничестве совершению преступления Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к четырем и трем годам лишения свободы соответственно. Соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил четыре года тюрьмы.

Украина перешла на новые стандарты лечения ВИЧ

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Отныне каждый, кто живет с ВИЧ, в независимости от количества вируса в крови, имеет право получать бесплатное лечение пожизненно.

Кроме того, медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению ВИЧ будут предоставляться комплексно.

Рада не смогла отправить в отставку трех министров

Верховная Рада провалила отставку министра иностранных дел Павла Климкина. Парламент не поддержал постановление президента об увольнении Климкина. Хотя министр ранее написал заявление на отставку.

Депутаты также не отправили в отставку главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.

Кучма объяснил свои предложения по Донбассу

Глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кучма объяснил предложение по запрету ответного огня на Донбассе. По его словам, представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" поставили подписи под документом о прекращении огня.

"То есть движение двухстороннее. Не только мы сказали, что мы прекращаем такие-то действия, но и та сторона расписалась под этим документом", – заявил Кучма.

Кроме того, он заявил, что экономической блокады Донбасса со стороны Украины не существует, но есть временные ограничения.

"Вопрос блокады: нет никакой экономической блокады. Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это – временный запрет на перемещение грузов через линию соприкосновения. Какая это же блокада?" – подчеркнул Кучма.

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Источник: korrespondent.net