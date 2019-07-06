В Украину вернули 10 детей, мать которых арестовали в Грузии

В Украину прилетел самолет с детьми, которых незаконно отдали приемным семьям. Их родителей подозревают в торговле детьми. Об этом сообщили в эфире 112 Украина.

В пятницу ночью, 7 июня, 10 детей семьи Сусляк вернулись в Украину. Пока их родители находятся под стражей, дедушка и бабушка будут заниматься их воспитанием.

Дедушка детей сообщил, что будет заботиться о них, но маму заменить не сможет. Он считает обвинение в отношении матери своих внуков нелепым.

"Это просто нелепое обвинение. Я уверен, я верю, что правда будет найдена. Мы отдадим детям все, что сможем отдать, но маму мы не заменим", - сказал дедушка детей.

Ранее сообщалось, что МИД Украины пообещал вернуть малолетних детей арестованной в Грузии украинки.

Напомним, в конце апреля в Грузии задержали украинку, планировавшую провезти на территорию Абхазии 10 малолетних детей. Против нее открыли уголовное производство по ч.1 ст.143 УК Грузии "торговля людьми". Тогда в СМИ писали, что детей женщина является матерью троих детей, а еще семеро родили суррогатные матери в Киеве.

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Источник: korrespondent.net