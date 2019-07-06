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07. 06. 2019

Сутки на Донбассе: ранены и травмированы 10 бойцов

За прошедшие сутки, 6 июня, и с начала текущих суток на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Об этом сообщается в Facebook Операции объединенных сил.

Отмечается, что вчера сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись в районе Опытного, Павлополя, Водяного, Чермалыка, Марьинки и Майорска.

"Двое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил семь раз. Обстрелы велись в районе Павлополя, Гнутового, Новолуганского, Майского и Зайцевого.

"Вследствие обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Ранее сообщалось, что ночью 7 июня сепаратисты атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще восемь получили ранения. 

Напомним, что с 4 июня ситуация в зоне ООС обострилась. Так, 4 июня в результате усиленных обстрелов погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. 5 июня погиб один военнослужащий из состава операции Объединенных сил, еще один получил ранения. 

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Источник: korrespondent.net

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