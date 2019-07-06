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07. 06. 2019

В Киевской области из-за молнии сгорела церковь УПЦ МП

В городе Богуслав, что в Киевской области, в результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (УПЦ МП). Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"7 июня в 00 час. 59 мин. в г. Богуслав результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (церковь Московского патриархата, является памятником архитектуры)", -  говорится в сообщении пресс-службы.

Спасатели сообщили, что в 6:00 утра пожар был ликвидирован на площади 144 м2. Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

"К тушению привлекалось 20 чел. и 6 ед. техники из них от ГСЧС 18 чел. личного состава и 4 ед. техники", - резюмировали спасатели.

Ранее сообщалось, что на Кировоградщине загорелось здание РГА. В административное здание ударила молния, после чего начался пожар. Возгорание удалось ликвидировать через два часа.

На Херсонщине молнией убило двух человек

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Источник: korrespondent.net

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