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07. 06. 2019

В Австралии конфисковали 1,6 тонн метамфетамина

В Австралии сотрудники полиции обнаружили и конфисковали 1,6 т метамфетамина. Об этом 7 июня пишет BBC.

Сообщается, что партию наркотиков преступники везли из Таиланда и собирались реализовать на территории Австралии.

"Это самая большая партия метамфетамина, которую мы когда-либо видели в нашей стране", - заявил глава пограничной службы Австралии Крейг Палмер.

Общая стоимость партии метамфетамина составила $840 млн. Кроме того, полицейские обнаружили вакуумные упаковки с 37 кг героина, спрятанные в стереодинамиках.

Австралийские полицейские начали расследование, однако наркодельцы до сих пор не задержаны.

Ранее СБУ обнаружила 4,5 тысяч таблеток экстази, спрятанных в детском велосипеде.

В Европе за 2017 год полицейские конфисковали рекордное количество кокаина.

Также сообщалось, что в Японии изъяли крупнейшую партию наркотиков в истории страны.

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Источник: korrespondent.net

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