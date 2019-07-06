Трамп рассказал, что испортило отношения США и РФ

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, почему испортились отношения США и России. Об этом он рассказал 7 июня в интервью телеканалу Fox News, передает Интерфакс.
По мнению американского президента, отношения между Россией и США испортились из-за расследования экс-директора ФБР спецпрокурора Роберта Мюллера.
"Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были испорчены фальшивой охотой на ведьм. У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - заявил Трамп.
Трамп считает, что специальный прокурор "выставил себя дураком", когда выступил с комментарием о расследовании предполагаемого вмешательства РФ в выборы президента США.
В 2018 году Трамп заявил, что верит результатам расследования спецслужб и фактически признал вмешательство России в выборы американского президента.
Уже через пару месяцев президент США назвал незаконным расследование по делу о вмешательстве РФ в процесс избрания нового американского лидера.
Как известно, расследование Мюллера не выявило связи Трампа с Россией.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость