Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июня 2019, пятница, 12:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
07. 06. 2019

Подозреваемый: Убийство словацкого журналиста заказал россиянин

Подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой, заявил, что заказчиком убийства был русскоязычный неизвестный мужчина. Об этом сообщает Noviny.

Подозреваемый Мирослав Марчек рассказал, что эту информацию ему рассказал другой подозреваемый - Золтан Андруско.

"Золтан Андруско сказал, что это заказ для одного его знакомого, россиянина, который плохо говорит по-словацки. Он говорил, что господин является журналистом, и пишет такие вещи, которые ему не нравятся", - рассказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 октября прошлого года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

В Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы. Отметим, что секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.

Напомним, Куцяка убили из-за расследования связей правительства Словакии с мафией. Его вместе с подругой Мартиной Куснировой обнаружили застреленными в своем доме в 65 километрах от Братиславы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Хоррор-панк: проклятый старый дом
Хоррор-киберпанк: проклятый умный дом

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.