Подозреваемый: Убийство словацкого журналиста заказал россиянин

Подозреваемый в убийстве словацкого журналиста Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой, заявил, что заказчиком убийства был русскоязычный неизвестный мужчина. Об этом сообщает Noviny.

Подозреваемый Мирослав Марчек рассказал, что эту информацию ему рассказал другой подозреваемый - Золтан Андруско.

"Золтан Андруско сказал, что это заказ для одного его знакомого, россиянина, который плохо говорит по-словацки. Он говорил, что господин является журналистом, и пишет такие вещи, которые ему не нравятся", - рассказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 30 октября прошлого года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

В Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы. Отметим, что секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.

Напомним, Куцяка убили из-за расследования связей правительства Словакии с мафией. Его вместе с подругой Мартиной Куснировой обнаружили застреленными в своем доме в 65 километрах от Братиславы.

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Источник: korrespondent.net