Кабмин выделил 300 млн на долги шахтерам

Правительство выделило 295 млн грн на погашение долгов по зарплате перед шахтерами. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 7 июня, сообщил министр энергетики Игорь Насалик.

Он отметил, что изначально эти средства в бюджете были запланированы на модернизацию угольных шахт.

"Сейчас мы деньги с модернизации - это мы забрали деньги с Лисичанска и Южнодонбасской третьей - направляем на заработную плату. Снова наступаем на те грабли, которые были всегда. Эти 295 миллионов приняты на Кабинете министров, сейчас проходят согласование в Министерстве финансов. Сегодня или в понедельник они будут направлены шахтерским коллективам", - сказал министр.

Напомним, после аварии на шахте Лесная, где погибли два горняка, 31 мая состоялось заседание СНБО по проблемам в угольной отрасли.

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Источник: korrespondent.net