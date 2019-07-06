В МВД рассказали подробности гибели военных

Во время обстрела сепаратистов погибли двое военнослужащих Национальной гвардии Азов, еще восемь бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

В МВД рассказали, что на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.

"Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 6 июня, и с начала текущих суток на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Еще шесть получили ранения и четверо - травмы.

Напомним, что с 4 июня ситуация в зоне ООС обострилась. Так, 4 июня в результате усиленных обстрелов погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. 5 июня погиб один военнослужащий из состава операции Объединенных сил, еще один получил ранения.

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Источник: korrespondent.net