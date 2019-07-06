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07. 06. 2019

Убийство ребенка: подозреваемый полицейский избегал ротации на Донбасс

Один из сотрудников полиции, которого подозревают в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, трижды избежал ротации на восток Украины. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Радио Свобода.

По его словам, полицейские, не прошедшие переаттестацию, но смогли восстановиться на работе через суд, должны были пройти ротацию в Донецкой или Луганской области, части которых сейчас оккупированы незаконными вооруженными формированиями.

"Один из этих негодяев возобновился на службе в 2018 году... Все полицейские, которые возобновились на службе, должны пройти повышение квалификации и в ротационном порядке направляются на восток нашего государства, в Донецкую и Луганскую область", - отметил глава Нацполиции.

Князев подчеркнул, что один и подозреваемых так и не прошел ротацию, хотя трижды получал предложение.

"Один из этих негодяев почему-то избежал трижды ротационного направление на восток. И именно в мае текущего года был последний раз, когда ему в очередной раз предложили ехать. Он принес больничный на дату выезда. Кстати, он был выдан в той же районной больнице, где умер ребенок", - сказал он.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии и 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве вечером началась акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

Позже глава полиции Киевской области подал в отставку. Дмитрий Ценов ушел с должности в связи с убийством мальчика в Переяслав-Хмельницком.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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