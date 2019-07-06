Убийство ребенка: подозреваемый полицейский избегал ротации на Донбасс

Один из сотрудников полиции, которого подозревают в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком, трижды избежал ротации на восток Украины. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает Радио Свобода.

По его словам, полицейские, не прошедшие переаттестацию, но смогли восстановиться на работе через суд, должны были пройти ротацию в Донецкой или Луганской области, части которых сейчас оккупированы незаконными вооруженными формированиями.

"Один из этих негодяев возобновился на службе в 2018 году... Все полицейские, которые возобновились на службе, должны пройти повышение квалификации и в ротационном порядке направляются на восток нашего государства, в Донецкую и Луганскую область", - отметил глава Нацполиции.

Князев подчеркнул, что один и подозреваемых так и не прошел ротацию, хотя трижды получал предложение.

"Один из этих негодяев почему-то избежал трижды ротационного направление на восток. И именно в мае текущего года был последний раз, когда ему в очередной раз предложили ехать. Он принес больничный на дату выезда. Кстати, он был выдан в той же районной больнице, где умер ребенок", - сказал он.

Напомним, 1 июня пятилетний мальчик из Переяслав-Хмельницкого попал в реанимацию с ранением головы, которое он получил во дворе по месту жительства в результате случайного выстрела. Позже стало известно, что к инциденту причастны два работника полиции.

Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии и 3 июня ребенок умер. Возле здания МВД в Киеве вечером началась акция с требованием справедливого расследования убийства мальчика.

Позже глава полиции Киевской области подал в отставку. Дмитрий Ценов ушел с должности в связи с убийством мальчика в Переяслав-Хмельницком.

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Источник: korrespondent.net