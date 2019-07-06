В Одесской области у директора предприятия украли $80 тысяч - СМИ

В Одесской области директор предприятия лишился 80 тысяч долларов. Сообщается, что деньги у него украли из припаркованного авто. Об этом пишет 7 июня УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Злоумышленник украл из автомобиля директора предприятия, который был припаркован во дворе дома, 80 тыс. долларов. Деньги находились в портфеле на заднем сиденье.
Начато досудебное расследование по ч.5 ст. 185 УК Украины (кража).
Случаи хищения денег из автомобилей происходили в Украине и ранее.
Так, в Харькове злоумышленники разбили окно автомобиля и вытащили из него 30 тысяч долларов.
Еще один случай произошел в Одессе, где из автомобиля украли 200 тысяч гривен. Также сообщалось, что в Киеве украли 4 млн грн из автомобиля на АЗС.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby