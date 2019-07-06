В Одесской области у директора предприятия украли $80 тысяч - СМИ

В Одесской области директор предприятия лишился 80 тысяч долларов. Сообщается, что деньги у него украли из припаркованного авто. Об этом пишет 7 июня УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Злоумышленник украл из автомобиля директора предприятия, который был припаркован во дворе дома, 80 тыс. долларов. Деньги находились в портфеле на заднем сиденье.

Начато досудебное расследование по ч.5 ст. 185 УК Украины (кража).

Случаи хищения денег из автомобилей происходили в Украине и ранее.

Так, в Харькове злоумышленники разбили окно автомобиля и вытащили из него 30 тысяч долларов.

Еще один случай произошел в Одессе, где из автомобиля украли 200 тысяч гривен. Также сообщалось, что в Киеве украли 4 млн грн из автомобиля на АЗС.

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Источник: korrespondent.net