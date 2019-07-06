На Волыни загорелся поезд с пассажирами

Укрзализныця сообщила об остановке пригородного поезда №6394 Ковель - Сарны на перегоне Чарторийск - Маневичи в Волынской области из-за возгорания оборудования моторной секции, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"7 июня этого года около 5:30 часов на перегоне Чарторийск - Маневичи в результате возгорания оборудования моторной секции остановился пригородный поезд №6394 Ковель - Сарны. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что локомотивная бригада оперативно среагировала и отцепила неисправную моторную секцию. Другим локомотивом поезд с 20 пассажирами был доставлен на станцию Маневичи.

"Силами пожарного поезда станции Ковель и подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пожар ликвидирован", - добавили в Укрзализныце.

Накануне сообщалось, что масштабный пожар произошел на бывшей автобазе в Киеве на улице Гната Хоткевича, три машины сгорели дотла.

В Киевской области из-за молнии сгорела церковь УПЦ МП

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net