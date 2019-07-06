Крейсер США и корабль России чуть не столкнулись в море

В Восточно-Китайском море едва не столкнулись крейсер США и российский корабль. Об этом 7 июня пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота России.
Сообщается, что американский крейсер совершил опасный маневр и чуть не столкнулся с российским противолодочным кораблем.
Известно, что инцидент произошел в 06:35. В нем участвовали крейсер с управляемым ракетным оружием USS Chancellorsville и большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов.
В пресс-службе сообщили, что американский крейсер резко изменил направление движения и пересек курс российского корабля в 50 метрах.
Экипажу российского корабля пришлось экстренно маневрировать, чтобы избежать столкновения. После произошедшего американской стороне заявили протест, добавили в ТОФ.
Ранее в Будапеште прогулочный катер столкнулся с туристическим лайнером. В результате происшествия погибли 19 человек.
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Источник: korrespondent.net
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