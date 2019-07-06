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07. 06. 2019

Крейсер США и корабль России чуть не столкнулись в море

В Восточно-Китайском море едва не столкнулись крейсер США и российский корабль. Об этом 7 июня пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота России.

Сообщается, что американский крейсер совершил опасный маневр и чуть не столкнулся с российским противолодочным кораблем.

Известно, что инцидент произошел в 06:35. В нем участвовали крейсер с управляемым ракетным оружием USS Chancellorsville и большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России и авианосная ударная группа Военно-морских сил США двигались параллельными курсами.

В пресс-службе сообщили, что американский крейсер резко изменил направление движения и пересек курс российского корабля в 50 метрах.

Экипажу российского корабля пришлось экстренно маневрировать, чтобы избежать столкновения. После произошедшего американской стороне заявили протест, добавили в ТОФ.

Ранее в Будапеште прогулочный катер столкнулся с туристическим лайнером. В результате происшествия погибли 19 человек. 

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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