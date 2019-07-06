Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июня 2019, пятница, 14:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
07. 06. 2019

В Херсонской области изнасиловали семилетнюю девочку

В одном из сел Высокопольского района мужчина изнасиловал семилетнюю девочку. Об этом сообщает управление Нацполиции в Херсонской области в пятницу, 7 июня.

Об инциденте сообщила мать ребенка. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав районного отделения полиции и общественность. Были перекрыты все выезды из населенного пункта.

Через 15 минут после сообщения полицейские остановили автомобиль, в котором находился подозреваемый. Злоумышленнику 33 года и он ранее судимый за кражи и незаконное хранение оружия, – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статтье об изнасиловании (ч.4 ст.152 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержанный мужчина 
 

Ранее на этой неделе в Славянске уголовник был задержан за изнасилование 18-летней девушки. Он совершил преступление вскоре после досрочного освобождения. Мужчина отбывал наказание за изнасилование.

Также сообщалось, что под Киевом белорус изнасиловал 14-летнюю девочку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.