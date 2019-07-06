В Херсонской области изнасиловали семилетнюю девочку

В одном из сел Высокопольского района мужчина изнасиловал семилетнюю девочку. Об этом сообщает управление Нацполиции в Херсонской области в пятницу, 7 июня.

Об инциденте сообщила мать ребенка. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав районного отделения полиции и общественность. Были перекрыты все выезды из населенного пункта.

Через 15 минут после сообщения полицейские остановили автомобиль, в котором находился подозреваемый. Злоумышленнику 33 года и он ранее судимый за кражи и незаконное хранение оружия, – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статтье об изнасиловании (ч.4 ст.152 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Задержанный мужчина

Ранее на этой неделе в Славянске уголовник был задержан за изнасилование 18-летней девушки. Он совершил преступление вскоре после досрочного освобождения. Мужчина отбывал наказание за изнасилование.

Также сообщалось, что под Киевом белорус изнасиловал 14-летнюю девочку.

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Источник: korrespondent.net