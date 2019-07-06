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07. 06. 2019

Зеленский намерен посетить в июне Берлин и Париж

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж состоится в июне. Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина, опубликованном в пятницу, 7 июня.

"Это случится в июне, через несколько недель. Это развитие тех тесных отношений, которые у нас сложились. Зеленский еще в статусе кандидата в президенты встречался с президентом Макроном 12 апреля, и для обоих было очень важно завязать контакты. Мы хотим и далее поддерживать Украину", - подчеркнула посол.

Ранее замглавы Администрации президента Вадим Пристайко заявил, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский, станет Германия. По данным МИД, поездка состоится во второй половине июня.

Напомним, на этой неделе состоялся первый зарубежный визит Зеленского. Украинский президент посетил Брюссель, где встретился с руководством ЕС и НАТО.

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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