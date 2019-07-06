Зеленский намерен посетить в июне Берлин и Париж

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж состоится в июне. Об этом заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина, опубликованном в пятницу, 7 июня.

"Это случится в июне, через несколько недель. Это развитие тех тесных отношений, которые у нас сложились. Зеленский еще в статусе кандидата в президенты встречался с президентом Макроном 12 апреля, и для обоих было очень важно завязать контакты. Мы хотим и далее поддерживать Украину", - подчеркнула посол.

Ранее замглавы Администрации президента Вадим Пристайко заявил, что одной из первых стран, которую посетит Зеленский, станет Германия. По данным МИД, поездка состоится во второй половине июня.

Напомним, на этой неделе состоялся первый зарубежный визит Зеленского. Украинский президент посетил Брюссель, где встретился с руководством ЕС и НАТО.

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Источник: korrespondent.net