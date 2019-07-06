Киев представил в Гааге окончательные ходатайства

В Международном суде ООН в пятницу, 7 июня, продолжается второй раунд устных слушаний по возражениям, высказанным Россией против иска Украины. Об этом сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в Facebook.

По ее словам, юрист Гарольд Гонджа Коу, представляющий Украину, заявил о неуместности всех аргументов России по поводу искусственности и отсутствия предмета спора.

"Возражения России должны быть отклонены, и это дело должно перейти к слушаниям по существу. Как мы показали, Россия открыто взяла на себя обязательства запретить финансирование терроризма. Но она позволяет свободно финансировать кампанию террора с собственной территории, отказываясь принимать практические меры, даже когда собственные чиновники активно обеспечивают тех, кто безжалостно бьет по украинскому народу. Россия взяла на себя обязательство ликвидировать все формы расовой дискриминации, но поддерживает дискриминацию в Крыму", - сказал Коу.

Он подчеркнул, что Россия, утверждая, что выполняет свои обязательства по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму, на самом деле проводит кампанию культурного стирания против крымских татар и этнических украинцев.

"Эти согласованные усилия включают исчезновения, похищения, изгнания и преследования лидеров крымских татар, неприятие татарских СМИ, запрет Меджлиса, культурно значимых украинских собраний и украиноязычных школ. Украина обосновала утверждение, что эти российские действия нарушают пять конкретных положений CERD", - заявил он.

Как сообщает Европейская правда, сама Зеркаль во время слушаний заявила, что Россия накануне пыталась использовать в качестве аргумента в споре результат президентских выборов.

"Я шокирована тем, что агент Российской Федерации комментирует внутренние дела моей страны, выступая перед Международным судом. Я понимаю, что Россию может сбивать с толку мирная передача власти в результате свободных и честных выборов. Я озадачена отношением России", - отметила Зеркаль.

Она подчеркнула, что на слушаниях в понедельник Россия обвинила Украину в "насильственном государственном перевороте", а в четверг пыталась использовать против Украины результаты выборов.

"Однако позвольте развеять сомнения: я здесь по поручению президента Украины, с четким мандатом защиты интересов Украины и восстановления справедливости для его народа", - отметила замминистра.

Во время заключительного раунда аргументов Зеркаль представила окончательные ходатайства Украины по делу.

Как отметила на слушаниях Зеркаль, Украина просит суд отклонить предварительные возражения России, которые она заявила в представлении от 12 сентября 2018 года.

Украина также просит суд вынести решение и объявить, что он обладает юрисдикцией рассматривать дело по существу, и перейти к рассмотрению требований. Или же вынести решение и объявить, что возражения, представленные РФ, не имеют исключительно предварительного характера.

"Украина обратилась в этот суд как в последнюю инстанцию. Россия может чувствовать себя уполномоченной травить своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться их манипуляциям", - отметила Зеркаль.

Отметим, 3-7 июня проходят слушания относительно предыдущих возражений РФ (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

10-14 июня Постоянный третейский суд в Гааге проведет первые слушания в арбитраже Украина против России о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net