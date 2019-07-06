На Львовщине горняки двух шахт объявили забастовку

Горняки шахт Межиричанская и Степная государственного предприятия Львовуголь отказались спускаться в забои до полного погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook в пятницу, 7 июня.

"Сегодня горняки четвертой смены шахты Степная ГП Львовуголь присоединились к акции протеста горняков шахты Межиричанская, которая начала забастовку вчера с третьей смены. Требования те же: немедленное погашение задолженности", – написал Волынец.

По его словам, решение о забастовке горняки Степной приняли на общем собрании с участием администрации, профсоюзов и трудового коллектива. Сейчас шахта Степная полностью не работает, к горнякам четвертой смены присоединилась и первая смена.

Ранее в Кривом Роге на шахте Заря, которая входит в структурное подразделение ПАО Криворожский железорудный комбинат, объявили забастовку 150 шахтеров. Они требовали повышения зарплаты.

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Источник: korrespondent.net