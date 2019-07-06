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07. 06. 2019

На Львовщине горняки двух шахт объявили забастовку

Горняки шахт Межиричанская и Степная государственного предприятия Львовуголь отказались спускаться в забои до полного погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook в пятницу, 7 июня.

"Сегодня горняки четвертой смены шахты Степная ГП Львовуголь присоединились к акции протеста горняков шахты Межиричанская, которая начала забастовку вчера с третьей смены. Требования те же: немедленное погашение задолженности", – написал Волынец.

По его словам, решение о забастовке горняки Степной приняли на общем собрании с участием администрации, профсоюзов и трудового коллектива. Сейчас шахта Степная полностью не работает, к горнякам четвертой смены присоединилась и первая смена.

Ранее в Кривом Роге на шахте Заря, которая входит в структурное подразделение ПАО Криворожский железорудный комбинат, объявили забастовку 150 шахтеров. Они требовали повышения зарплаты.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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