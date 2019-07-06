Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июня 2019, пятница, 14:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,36
07. 06. 2019

Сытник: Решение КСУ по НАБУ на руку коррупционерам

Решение Конституционного Суда ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро вправе через суд аннулировать незаконные сделки, защищает организаторов коррупционных схем. Об этом говорится в комментарии директора НАБУ Артема Сытника, опубликованном в пятницу, 7 июня.

Он заявил, что КСУ "продолжает системно наступать" на положения закона о НАБУ – вслед за отменой закона о незаконном обогащении.

"Последствия позавчерашнего решения суда могут быть фатальными для эффективной работы антикоррупционных органов. Потому что мы теряем инструмент, который дает возможность быстро реагировать на устранение коррупционных схем и ликвидировать последствия коррупционных преступлений", – сказал он.

По словам Сытника, мотивация решения суда юридически не выдерживает критики.

НАБУ подчеркивает, что право подавать иски о признании сделок недействительными бюро имело по закону от начала основания – и оно стало эффективным инструментом прекращения действия коррупционных схем на государственных предприятиях.

За четыре года работы суды удовлетворили 35 исков бюро, аннулировав 97 сделок. Соответствующие решения вступили в законную силу, что создало почву для возвращения государству более 6 млрд грн.

Во всех этих случаях НАБУ в суде доказало, что соответствующие договоры, заключенные госкомпаниями, им навредили: привели к нанесению ущерба или недополучения доходов.

Из-за решения КСУ "львиная доля этих кабальных соглашений может быть вновь восстановлена ​​в судебном порядке", заявляет НАБУ.

Кроме того, решения судов о незаконности сделок и их аннулирование являются элементами доказательной базы по уголовным производствах по коррупции в госпредприятиях – и из-за решения КСУ эти доказательства могут признать недопустимыми в уголовном процессе.

"По своим последствиям решение КСУ может оказаться фатальным для всей антикоррупционной реформы страны. Оно существенно усиливает позиции организаторов коррупционных схем и фактически лишает государственные предприятия возможности вернуть украденные у них ресурсы", – заявляет НАБУ.

Как сообщалось, Конституционный суд ограничил полномочия НАБУ по иску Запорожского завода ферросплавов, принадлежащего бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.