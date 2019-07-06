Сытник: Решение КСУ по НАБУ на руку коррупционерам

Решение Конституционного Суда ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро вправе через суд аннулировать незаконные сделки, защищает организаторов коррупционных схем. Об этом говорится в комментарии директора НАБУ Артема Сытника, опубликованном в пятницу, 7 июня.

Он заявил, что КСУ "продолжает системно наступать" на положения закона о НАБУ – вслед за отменой закона о незаконном обогащении.

"Последствия позавчерашнего решения суда могут быть фатальными для эффективной работы антикоррупционных органов. Потому что мы теряем инструмент, который дает возможность быстро реагировать на устранение коррупционных схем и ликвидировать последствия коррупционных преступлений", – сказал он.

По словам Сытника, мотивация решения суда юридически не выдерживает критики.

НАБУ подчеркивает, что право подавать иски о признании сделок недействительными бюро имело по закону от начала основания – и оно стало эффективным инструментом прекращения действия коррупционных схем на государственных предприятиях.

За четыре года работы суды удовлетворили 35 исков бюро, аннулировав 97 сделок. Соответствующие решения вступили в законную силу, что создало почву для возвращения государству более 6 млрд грн.

Во всех этих случаях НАБУ в суде доказало, что соответствующие договоры, заключенные госкомпаниями, им навредили: привели к нанесению ущерба или недополучения доходов.

Из-за решения КСУ "львиная доля этих кабальных соглашений может быть вновь восстановлена ​​в судебном порядке", заявляет НАБУ.

Кроме того, решения судов о незаконности сделок и их аннулирование являются элементами доказательной базы по уголовным производствах по коррупции в госпредприятиях – и из-за решения КСУ эти доказательства могут признать недопустимыми в уголовном процессе.

"По своим последствиям решение КСУ может оказаться фатальным для всей антикоррупционной реформы страны. Оно существенно усиливает позиции организаторов коррупционных схем и фактически лишает государственные предприятия возможности вернуть украденные у них ресурсы", – заявляет НАБУ.

Как сообщалось, Конституционный суд ограничил полномочия НАБУ по иску Запорожского завода ферросплавов, принадлежащего бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

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Источник: korrespondent.net