В Украину вернулся экс-глава Укртранснафты

Экс-глава Укртранснафты Александр Лазорко вернулся в Украину. Об этом 7 июня сообщил глава партии Укроп Тарас Батенко в Facebook.

Он назвал его дорогим человеком и поздравил с возвращением на родину.

"С дорогим мне человеком - Александром Ивановичем Лазорко, с возвращением в Украину и к новым победам! Поздравление всем друзьям!" - так Батенко подписал фото с Лазорко.

Напомним, бывший глава Укртранснафты Александр Лазорко был объявлен в международный розыск в конце 2015 года по запросу СБУ в Рабочий аппарат Укрбюро Интерпола Нацполиции Украины.

В Службе безопасности Украины сообщали, что Лазорко подозревался столичной прокуратурой в присвоении, растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.

Ранее стало известно, что МВД повторно сняло с розыска экс-главу Укртранснафты

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Источник: korrespondent.net