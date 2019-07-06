Песчаные бури в Индии убили 19 человек

За прошедшие сутки в индийском штате Уттар-Прадеш из-за песчаной бури погибли как минимум 19 человек и 48 человек пострадали от стихии. Об этом 7 июня пишет India Today.

На ряд регионов штата обрушились сильные песчаные бури. Их сопровождали шквалистых ветер и удары молний. Наибольшее количество погибших зафиксировали в городе Майнпури.

Представители местной власти отправили комиссию в пострадавшие районы для оказания помощи пострадавшим.

Ранее песчаная буря накрыла Египет. Власти страны попросили граждан не покидать без надобности свои дома.

Также сообщалось, что по индийским штатам в Уттар-Прадеш и Раджастхан прокатилась мощная песчаная буря с ураганом. Тогда из-за стихии погибли 143 человека.

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Источник: korrespondent.net