В "ДНР" хотят получить 256 пленных

Так называемый "омбудсмен" из "ДНР" Дарья Морозова запросила у властей Украины 256 человек в рамках обмена "всех установленных на всех установленных". Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 7 июня.

В минувшую среду в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп. Следующая встреча запланирована на 19 июня.

"Все свои предложения мы готовим на следующее заседание, как и украинская сторона. На данный момент мы запрашиваем у украинской стороны 256 человек, из них на данный момент нам удалось установить 96 человек. Украинской стороне на данный момент мы подтверждаем 15 человек", – сказала Морозова.

Последний обмен пленными между Украиной и сепаратистами состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.

Ранее представитель Трехсторонней контактной группы от Украины Леонид Кучма пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и рассказал ему о причинах торможения процесса обмена заложниками.

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Источник: korrespondent.net