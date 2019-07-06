В САП назвали число дел по Укроборонпрому

Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2015-2019 годах проводилось досудебное расследование по 12 уголовным производствам по возможным фактам злоупотреблений на предприятиях государственного концерна Укроборонпром. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на проект Марлин.

По информации СМИ, Марлин получил ответ прокуроров председателю парламентского подкомитета по вопросам взаимодействия с гражданским обществом Игорю Луценко.

В 2018 году в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств в ходе поставки на Львовский бронетанковый завод двигателей для бронетехники ВСУ, причинившее ущерб на сумму свыше 14 млн гривен.

Обвиняемыми в данном производстве является пять человек, среди которых директор Львовского бронетанкового завода и его заместитель, начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ и другие должностные лица.



Также пока САП осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты государственных средств на сумму 55,5 миллионов гривен в пользу иностранного юридического лица, в котором сообщено о подозрении пяти должностным лицам государственного предприятия Спецтехноэкспорт.

Напомним, после коррупционного скандала с закупками в Укроборонпроме решили провести аудит, стоимость которого оценивается в пять миллионов долларов.

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Источник: korrespondent.net