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07. 06. 2019

В САП назвали число дел по Укроборонпрому

Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2015-2019 годах проводилось досудебное расследование по 12 уголовным производствам по возможным фактам злоупотреблений на предприятиях государственного концерна Укроборонпром. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на проект Марлин.

По информации СМИ, Марлин получил ответ прокуроров председателю парламентского подкомитета по вопросам взаимодействия с гражданским обществом Игорю Луценко.

В 2018 году в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств в ходе поставки на Львовский бронетанковый завод двигателей для бронетехники ВСУ, причинившее ущерб на сумму свыше 14 млн гривен.

Обвиняемыми в данном производстве является пять человек, среди которых директор Львовского бронетанкового завода и его заместитель, начальник Центрального бронетанкового управления ВСУ и другие должностные лица.

Также пока САП осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты государственных средств на сумму 55,5 миллионов гривен в пользу иностранного юридического лица, в котором сообщено о подозрении пяти должностным лицам государственного предприятия Спецтехноэкспорт.

Напомним, после коррупционного скандала с закупками в Укроборонпроме решили провести аудит, стоимость которого оценивается в пять миллионов долларов.

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Источник: korrespondent.net

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Украина
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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