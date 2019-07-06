В центре Нью-Йорка готовили взрывы, злоумышленник задержан

Правоохранители в США задержали мужчину, который намеревался устроить взрывы в центре Нью-Йорка. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, арестованный "интересовался покупкой нескольких гранат" с тем, чтобы впоследствии взорвать их на Таймс-сквер - главной площади Нью-Йорка. Согласно предварительной информации, он не связан с какой-либо преступной или террористической группировкой.

Ожидается, что уже в пятницу злоумышленнику могут быть предъявлены обвинения в суде нью-йоркского района Бруклин.

В США полицейские устроили облаву на пылесос. Также Корреспондент сообщал о том, что голый полицейский в сауне арестовал опасного преступника.

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Источник: korrespondent.net