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07. 06. 2019

ВМС США прокомментировали инцидент с кораблем России

Российский эсминец едва не столкнулся с американским ракетным крейсером Chancellorsville в Филиппинском море в результате собственных действий, которые были "небезопасными и непрофессиональными". Об этом сказал официальный представитель седьмого оперативного флота США Клейтон Досс, сообщает Reuters в пятницу, 7 июня.

"Действуя в Филиппинском море, российский эсминец класса Удалой совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру USC Chancellorsville", – отметил он.

При этом Досс назвал "пропагандой" утверждение российской стороны о том, что сам американский корабль совершил опасный маневр. По его словам, российский эсминец приблизился к крейсеру на расстояние от 15 до 30 метров.

Ранее стало известно, что в Восточно-Китайском море едва не столкнулись крейсер США и российский большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов. Российская сторона обвинила американцев опасном маневре.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России и авианосная ударная группа ВМС США двигались параллельными курсами.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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