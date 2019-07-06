Зеленский обсудил с судьями запуск Антикорсуда

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 июня, встретился с председателем Верховного суда Валентиной Данишевской и председателем Антикоррупционного суда Еленой Танасевич, сообщает пресс-служба главы государства.

"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - сказал президент.

Во время встречи отмечалось, что эффективная деятельность антикоррупционных органов Украины является требованием общества.

Также участники обсудили состояние готовности антикоррупционного суда до начала работы 5 сентября, в частности проблемы с помещением и рабочими местами для судей.

Согласно закону об Антикорсуде, здание суда оснащается современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации. Также Апелляционная палата ВАКС и судебные палаты ВАКС не могут размещаться в одном здании, в частности вместе с другими судами и их аппаратами.

В 2018 году Кабмин выделил два здания для ВАКС, которые сейчас являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта. Для временного размещения антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Госсудебная администрация предоставила помещение Печерского расуда Киева. Однако это не согласуется с требованиями статьи 15 закона Украины О Высшем антикоррупционном суде.

По словам Танасевич, нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы антикоррупционного суда. В то же время она сообщила, что со стороны ВАКС принимаются все необходимые меры для своевременного начала работы суда.

Для решения проблемы с размещением суда по поручению президента найдены и наработаны конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время. Президент подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.

Напомним, 11 апреля к исполнению обязанностей приступили 38 судей Антикоррупционного суда и Апелляционная палата антикорсуда.

7 мая избрали главу Антикоррупционного суда. Председателем ВАСУ стала экс-судья райсуда Харьковской области Елена Танасевич.

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Источник: korrespondent.net