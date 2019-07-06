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07. 06. 2019

Зеленский обсудил с судьями запуск Антикорсуда

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 июня, встретился с председателем Верховного суда Валентиной Данишевской и председателем Антикоррупционного суда Еленой Танасевич, сообщает пресс-служба главы государства.

"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - сказал президент.

Во время встречи отмечалось, что эффективная деятельность антикоррупционных органов Украины является требованием общества.

Также участники обсудили состояние готовности антикоррупционного суда до начала работы 5 сентября, в частности проблемы с помещением и рабочими местами для судей.

Согласно закону об Антикорсуде, здание суда оснащается современными средствами для обеспечения личной безопасности судей и хранения документации. Также Апелляционная палата ВАКС и судебные палаты ВАКС не могут размещаться в одном здании, в частности вместе с другими судами и их аппаратами.

В 2018 году Кабмин выделил два здания для ВАКС, которые сейчас являются непригодными и требуют длительного капитального ремонта. Для временного размещения антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты Госсудебная администрация предоставила помещение Печерского расуда Киева. Однако это не согласуется с требованиями статьи 15 закона Украины О Высшем антикоррупционном суде.

По словам Танасевич, нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы антикоррупционного суда. В то же время она сообщила, что со стороны ВАКС принимаются все необходимые меры для своевременного начала работы суда.

Для решения проблемы с размещением суда по поручению президента найдены и наработаны конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время. Президент подчеркнул готовность принимать все меры, необходимые для обеспечения надлежащего функционирования Антикоррупционного суда.

Напомним, 11 апреля к исполнению обязанностей приступили 38 судей Антикоррупционного суда и Апелляционная палата антикорсуда. 

7 мая избрали главу Антикоррупционного суда. Председателем ВАСУ стала экс-судья райсуда Харьковской области Елена Танасевич.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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