США отложили введение пошлин на товары из Китая

В США решили отложить введение дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары до 15 июня. Об этом свидетельствует обнародованное 7 июня уведомление аппарата представителя США на торговых переговорах, информирует ТАСС.

В аппарате напомнили, что 10 мая импортные пошлины США на китайские товары повысятся с 10% до 25%. Однако затем представители властей сообщили, что увеличенная пошлина не будет взыматься с товаров, которые Китай поставил в США до 1 июня этого года.

"Нынешнее уведомление увеличивает этот срок (с 1 июня 2019 года до 15 июня 2019 года)", - подчеркнул член президентского кабинета Роберт Лайтхайзер.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал дефицит в двустороннем товарообороте США с Китаем. В Вашингтоне утверждают, что он достиг $500 млрд. За прошлый год США и КНР несколько раз вводили друг против друга таможенные пошлины.

10 мая в США пошлины на товары из Китая были в очередной раз повышены с 10% до 25% на сумму $200 млрд. Трамп дал указание повысить пошлины на товары из КНР еще на $300 млрд.

По мнению американской стороны, в Пекине отклонились от ранее достигнутых на консультациях по торговым вопросам договоренностей.

В ответ власти Китая объявили о введении ответных пошлин в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США с 1 июня на общую сумму $60 млрд.

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Источник: korrespondent.net