Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июня 2019, пятница, 17:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
07. 06. 2019

США отложили введение пошлин на товары из Китая

В США решили отложить введение дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары до 15 июня. Об этом свидетельствует обнародованное 7 июня уведомление аппарата представителя США на торговых переговорах, информирует ТАСС.

В аппарате напомнили, что 10 мая импортные пошлины США на китайские товары повысятся с 10% до 25%. Однако затем представители властей сообщили, что увеличенная пошлина не будет взыматься с товаров, которые Китай поставил в США до 1 июня этого года.

"Нынешнее уведомление увеличивает этот срок (с 1 июня 2019 года до 15 июня 2019 года)", - подчеркнул член президентского кабинета Роберт Лайтхайзер.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал дефицит в двустороннем товарообороте США с Китаем. В Вашингтоне утверждают, что он достиг  $500 млрд. За прошлый год США и КНР несколько раз вводили друг против друга таможенные пошлины.

10 мая в США пошлины на товары из Китая были в очередной раз повышены с 10% до 25% на сумму $200 млрд. Трамп дал указание повысить пошлины на товары из КНР еще на $300 млрд.

По мнению американской стороны, в Пекине отклонились от ранее достигнутых на консультациях по торговым вопросам договоренностей.

В ответ власти Китая объявили о введении ответных пошлин в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США с 1 июня на общую сумму $60 млрд.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.