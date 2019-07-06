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07. 06. 2019

Опубликовано видео сближения кораблей США и РФ

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент опасного сближения военных кораблей США и России в море. Кадры были сняты с борта участвовавшего в инциденте американского крейсера Chancellorsville.

Это первое видео данного инцидента, ранее публиковалась только фотография, на которой запечатлены два корабля. Ее опубликовала на своей странице в Twitter корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр. Она отметила, что это первый доступный снимок произошедшего.

Судя по кильватерному следу, американский крейсер шел прямым курсом, а вот российский большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов сделал резкий поворот вправо.

Video of the close encounter between the Russian Warship and US Navy ship in the East China Sea#Russia #US pic.twitter.com/6I2MnYne0C

— CNW (@ConflictsW) 7 июня 2019 г.

Ранее стало известно, что в Восточно-Китайском море едва не столкнулись крейсер США и российский корабль Адмирал Виноградов. Российская сторона обвинила американцев опасном маневре.

В свою очередь представитель Седьмого флота США заявил, что инцидент произошел вообще в другом море – Филиппинском. По его словам, это российский корабль "совершил небезопасный маневр по отношению к крейсеру USC Chancellorsville".

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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