Найден исчезнувший в Киевской области самолет

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:

- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?

Мужик:

- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.

Рыбинспектор:

- Домашняя? Как это?

Мужик:

- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.

Рыбинспектор:

- Ерунда! Рыба не может такого делать!

Мужик:

- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...

С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.

Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает:

- Ну?!

Мужик:

- Что ну?

Рыбинспектор:

- Когда ты их позовешь назад?

Мужик:

- Позову кого?

Рыбинспектор:

- Рыб!!!

Мужик:

- Каких рыб?! Ты обкурился что ли?