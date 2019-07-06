Найден исчезнувший в Киевской области самолет

Гражданский самолет Ан-2, пропавший в пятницу, 7 июня, в Киевской области, приземлился на озеро в районе санатория Победа, жертв нет, сообщает УНН со ссылкой на источники.
"Упал Ан-2, взлетал с аэродрома Чайка", - сообщил источник.
По словам собеседника, самолет - гражданский, обошлось без жертв.
"Приземлился на озеро в районе санатория Победа", - говорится в сообщении.
Причины инцидента пока не известны.
Ранее стало известно, что в Киевской области исчез самолет, принадлежащий аэроклубу Чайка.
Напомним, в Индии пропал самолет с 13 людьми на борту.
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Источник: korrespondent.net
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