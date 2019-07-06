Германия выделяет пять миллионов евро для жителей Донбасса

Германия выделяет почти 5 млн евро на гуманитарную помощь для жителей Донбасса через Союз рабочих самаритян (СРС). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на посольство ФРГ в Украине в пятницу, 7 июня.

Отмечается, что на период до 2021 года федеральное правительство выделило дополнительно 4,93 млн евро, благодаря чему общая сумма помощи СРС в Украине составила более 11 млн евро.

"Новая фаза проекта, которая имплементируется с мая 2019 года, реализуется в территориальных громадах, находящихся на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской и Донецкой областей (вблизи линии разграничения). Она служит укреплению гарантированного обеспечения питанием и предметами гигиены лиц, наиболее пострадавших в результате конфликта, в частности, многих пожилых людей", – говорится в сообщении.

Дипломаты пояснили, что другие составляющие проекта предусматривают обеспечение строительными, теплоизоляционными, а также топливными материалами лиц, проживающих в наиболее неприспособленных для эксплуатации в зимний период домах.

Кроме того, дети, подростки, пожилые люди и люди с инвалидностью получают консультации и сопровождение социально-психологического характера.

Ранее Кабмин удвоил финансирование государственной целевой программы восстановления и развития мира на Донбассе – до 10,3 млрд гривен. Из госбюджета предусмотрено выделить 5,7 млрд гривен, из местных бюджетов – 3,3 млрд гривен, за счет других источников – 1,3 млрд гривен.

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Источник: korrespondent.net