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07. 06. 2019

Германия выделяет пять миллионов евро для жителей Донбасса

Германия выделяет почти 5 млн евро на гуманитарную помощь для жителей Донбасса через Союз рабочих самаритян (СРС). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на посольство ФРГ в Украине в пятницу, 7 июня.

Отмечается, что на период до 2021 года федеральное правительство выделило дополнительно 4,93 млн евро, благодаря чему общая сумма помощи СРС в Украине составила более 11 млн евро.

"Новая фаза проекта, которая имплементируется с мая 2019 года, реализуется в территориальных громадах, находящихся на подконтрольных правительству Украины территориях Луганской и Донецкой областей (вблизи линии разграничения). Она служит укреплению гарантированного обеспечения питанием и предметами гигиены лиц, наиболее пострадавших в результате конфликта, в частности, многих пожилых людей", – говорится в сообщении.

Дипломаты пояснили, что другие составляющие проекта предусматривают обеспечение строительными, теплоизоляционными, а также топливными материалами лиц, проживающих в наиболее неприспособленных для эксплуатации в зимний период домах.

Кроме того, дети, подростки, пожилые люди и люди с инвалидностью получают консультации и сопровождение социально-психологического характера.

Ранее Кабмин удвоил финансирование государственной целевой программы восстановления и развития мира на Донбассе – до 10,3 млрд гривен. Из госбюджета предусмотрено выделить 5,7 млрд гривен, из местных бюджетов – 3,3 млрд гривен, за счет других источников – 1,3 млрд гривен.

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Источник: korrespondent.net

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Украина
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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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