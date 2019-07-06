Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июня 2019, пятница, 18:30
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
07. 06. 2019

ГПУ завела дела из-за заявлений по Донбассу

Генпрокурор Юрий Луценко в пятницу, 7 июня, заявил, что ГПУ открыла дела после резонансных заявлений по Донбассу.

Он заявил, что зарегистрировал в Едином реестре досудебных расследований дела по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, государственной измены.

"Сегодня я лично зарегистрировал в ЕРДР резонансное дело. По факту подготовки к финансированию терроризма… Это для тех, кто считает, что можно восстановить торговые отношения с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество… Еще одно дело по факту подготовки к препятствованию деятельности ВСУ и других формирований. И еще одно дело по факту государственной измены…Это фактовые дела. Хочу сказать всем реваншистам и капитулянтам, закон один для всех", - заявил генпрокурор.

Он также отметил, что речь идет о заявлениях представителей Украины в контактной группе в Минске и людей из "властных кабинетов".

"Сегодня я с удивлением узнал, что россияне якобы потеряли контроль над террористическими группировками….Это не так…Еще большее возмущение вызывает предложение представителей в контактной группе запретить огонь в сторону противника. Я сделал так, как рекомендовал президент. Посмотрел на фото двух сыновей … и поступил так, как должен поступить генеральный прокурор". - сказал Луценко.

Отметим, накануне спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что вопрос о снятии экономической блокады был поднят представителями "ЛДНР", а не Леонидом Кучмой, и поддержан в общей форме РФ. 

Также накануне сам Кучма разъяснил, в чем состоит предложение не стрелять в ответ.

Кроме того, в АП назвали условия снятия блокады с "ЛДНР".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.