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07. 06. 2019

В штабе сообщили о состоянии раненых ночью бойцов

Всех раненых военных во время ночного обстрела позиций ООС под Новолуганском на Донбассе эвакуировали в госпиталь. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает штаб ООС.

"Мероприятия медицинской эвакуации были проведены вовремя. Специальными медицинскими автомобилями раненые военнослужащие были оперативно доставлены в военно-лечебного учреждения", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник военного госпиталя полковник медицинской службы Павел Пилипенко, четверо военнослужащих поступили с обломочными ранениями конечностей, туловища и касательными ранениями. Еще четверо – с боевыми акубаротравмами.

"Состояние здоровья всех военнослужащих средней степени тяжести. Всем им была оказана квалифицированная медицинская помощь и подготовка к дальнейшей эвакуации в военно-лечебные учреждения с более высоким уровнем оказания медицинской помощи", - уточнил он.

Позже в штабе ООС сообщили, что еще трое украинских военнослужащих полка Национальной гвардии Азов ранены из-за артиллерийских обстрелов со стороны боевиков около Новолуганского Донецкой области в ночь на 7 июня.

"По состоянию на 16:00 в госпиталь поступили еще трое военнослужащих. Это пострадавшие в результате ночного обстрела позиций объединенных сил вблизи Новолуганского", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих погибли, десять защитников получили ранения. Президент Зеленский по этому поводу заявил, что ВСУ будут жестко отвечать на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор: 
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Рыбинспектор: 
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Мужик: 
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С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
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Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
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- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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