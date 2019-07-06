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07. 06. 2019

USAID рекомендует как можно скорее вводить новый рынок электроэнергии

Новый рынок электроэнергии в Украине должен вводиться как можно скорее, а те, кто считают необходимым отложить этот вопрос - ошибаются. Такое мнение высказал старший экономист по вопросам энергетики USAID Крассимир Канев на рабочем совещании представителей энергетической отрасли "Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения", посвященном запуску рынка с 1 июля 2019 года.
 
 
"Мы не верим, что рынок с 1 июля может не заработать! Провал рынка невозможен. Заявления, что нет конкуренции - не верны. Рынок сегментирован. И в каждом сегменте уже есть конкуренция. А когда начнется импорт, то конкуренция будет еще более существенной. Сегодня украинским трейдерам важно и нужно получить опыт работы в рынке. Когда вместе с интеграцией в Европу, придут европейские трейдеры, украинские уже будут уметь работать и конкурировать", – сказал он. 
 
Канев добавил, что в будущем цены на электроэнергию упадут именно по причине конкуренции. 
Относительно сроков введения рынка представитель USAID подчеркнул: " Тот, кто говорит, что рынок нужно отложить - глубоко ошибаются. Рынок нужно вводить как можно скорее".
На мероприятии присутствовали представители регулятора (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, НКРЭКУ) и энергетических компаний.
 
Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС), должен быть введен 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии". Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, согласно которой Украина получит в текущем году $2,5 млрд кредита.
 
Ранее сообщалось, что 5 июня на заседании Кабинета Министров Украины были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии - "О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам".
 

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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