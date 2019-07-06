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07. 06. 2019

Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского

Президент России Владимир Путин на заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня, объяснил, почему не поздравил новоизбранного главу Украины Владимира Зеленского с победой на выборах, сообщает Интерфакс-Украина.
 
 
"Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать", - сказал Путин, отвечая на вопрос, почему он не поздравил Зеленского с победой на выборах.
 
В то же время, он выразил надежду, что им с Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться.
 
"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актер", - сказал Путин.
 
"Но одно дело кого-то играть, а другое дело - быть кем-то", - продолжил российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что Зеленский как политический деятель "пока никак себя не проявил".

"То, что мы видим, - противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании одно, после выборов - другое. Поживем - увидим, посмотрим. Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями, но поживем - увидим", - отметил Путин.

При этом он отметил, что не отказывался от контактов с Зеленским. "А я что, отказывался? Мне никто не предлагал", - сказал Путин.
 
Напомним, после победы Зеленского на выборах российские власти не стали его поздравлять. В Кремле, в частности, заявили, что поздравят украинского президента в случае положительных достижений в ситуации с Донбассом.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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