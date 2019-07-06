Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского

Президент РФ подчеркнул, что Зеленский как политический деятель "пока никак себя не проявил".
"То, что мы видим, - противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании одно, после выборов - другое. Поживем - увидим, посмотрим. Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями, но поживем - увидим", - отметил Путин.
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Источник: korrespondent.net
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