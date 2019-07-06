Лента RSS
Подписаться на ленту
07 июня 2019, пятница, 19:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
07. 06. 2019

Путин о Беларуси: не объединение, а строительство союзного государства

Президент РФ Владимир Путин отрицает возможное объединение России и Белоруссии к окончанию своего президентского срока - 2024 году. Об этом он сказал в пятницу, 7 июня, на пленарном заседании ПМЭФ-2019, сообщает ТАСС.

"Нет, и быть не может", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

Он заявил, что, по его мнению, белорусы, русские и украинцы - это изначально "единый народ", но со временем они обрели собственную идентичность.

"Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей", - добавил он.

Путин напомнил, что у России и Белоруссии есть планы взаимодействия.

"У нас есть план строительства так называемого союзного государства. Я убежден, что наши люди в этом заинтересованы. Многое уже в этом направлении сделано", - сказал Путин.

Он отметил, что многое из того, что было написано в договоре о создании союзного государства, пока не исполнено.

"Мы обсуждали с [президентом Белоруссии] Александром Григорьевичем [Лукашенко], можем ли мы в условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано или что-то добавить, что сейчас является актуальным", - резюмировал президент.

СССР - 2? Как объединяются Россия и Беларусь

Ранее Лукашенко назвал условия союза Беларуси с Россией. По его словам, главный принцип возможного союза Беларуси и РФ - равные условия для всех граждан и "постулат суверенитета".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.