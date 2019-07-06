Главу ГБР обвинили в коррупции

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба подозревается в коррупционных действиях, связанных с покрыванием нарушений трудовой дисциплины некоторых сотрудников ГБР. Об этом сказал руководитель управления внутреннего контроля Государственного бюро расследований Богдан Чобиток, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 7 июня.

"Директор ГБР незаконно внес изменения в приказ об отпуске руководителя Патронатной службы ГБР Александра Удовиченко, чем спас его от увольнения за прогул. Такие действия Романа Трубы содержат признаки коррупции и свидетельствуют о применении им политики двойных стандартов. Отмечу, что в случае с другими сотрудниками Бюро даже выход с работы на пять минут ранее окончания рабочего дня трактуется директором ГБР, как злостное нарушение дисциплины", – сказал Чобиток.

Управление внутреннего контроля ГБР зафиксировало факт прогула Александра Удовиченко и сообщило об этом Роману Трубе, его непосредственному руководителю. Однако, по словам Богдана Чобитка, глава Патронатной службы не только не получил никакого наказания, но и даже замечания.

Изначально Удовиченко написал заявление и согласовал один день отпуска, поясняют в Управлении внутреннего контроля, но на работу вовремя он не явился, добавив к своему отпуску еще два дня, не согласованных с руководством. Когда факт прогула задокументировали и дали делу ход, Удовиченко написал служебную записку в Управление кадровой работы и госслужбы ГБР с просьбой внести коррективы задним числом в приказ о его отпуске. Удовлетворить просьбу главы Патронатной службы там отказались, так как сочли это грубым нарушением закона. Однако сам директор ГБР Роман Труба не счел подобные действия нарушением, поэтому самостоятельно новым приказом внес изменения в документ, заменив формулировку "один календарный день" другой – "10 календарных дней с 26 апреля по 5 мая 2019 года".

Утверждается, что такие действия чиновника подпадают под признаки коррупционного правонарушения, поскольку решение, принятое в интересах Удовиченко, идет в разрез нормам действующего законодательства Украины.

По факту задокументированных нарушений 3 июня 2019 года Богдан Чобиток направил соответствующие заявления в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Департамент защиты экономики Нацполиции. В заявлениях Богдан Чобиток просит предоставить правовую оценку выявленным ими фактам незаконных действий, совершенных директором Государственного бюро расследований.

Напомним, 3 июня стало известно, что Генпрокуратура открыла уголовное дело на главу ГБР Романа Трубу по факту возможных нарушений при увольнении четырех руководителей подразделений ведомства. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко. Расследование поручено Нацполиции.

Как сообщалось, в конце мая Роман Труба уволил директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туру, руководителя финансового управления Дениса Луцика, руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

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Источник: korrespondent.net