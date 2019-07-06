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07. 06. 2019

В Житомирской области сгорел пассажирский автобус

На трассе Киев-Ковель в Житомирской области сгорел пассажирский автобус, который следовал из города Сарны в Киев. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в пятницу, 7 июня.

"В Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автобуса Setra, который направлялся по маршруту Сарны-Киев. Происшествие случилось на 135 км трассы Киев-Ковель, вблизи села Новаки Коростенского района. Сообщение поступило от водителей, ставших свидетелями возгорания", – говорится в сообщении.

Огонь полностью охватил автобус. Шесть пассажиров и водитель, находившиеся внутри, не пострадали. Невредимым остался и багаж.

Пожар ликвидировали усилиями двух отделений спасателей, но огонь полностью уничтожил транспортное средство.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электросети транспортного средства. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области сгорел пассажирский автобус

Ранее в Ровно дотла сгорел двухэтажный пассажирский автобус Neoplan. Возгорание произошло на парковке ночью. Обошлось без жертв и пострадавших, однако автобус спасти не удалось.

А в Польше дотла сгорел пассажирский автобус, ехавший из Киева в Прагу. Из-за возгорания автобуса эвакуировали 70 граждан Украины.

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Источник: korrespondent.net

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Украина
Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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