На трассе Киев-Ковель в Житомирской области сгорел пассажирский автобус, который следовал из города Сарны в Киев. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в пятницу, 7 июня.
"В Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автобуса Setra, который направлялся по маршруту Сарны-Киев. Происшествие случилось на 135 км трассы Киев-Ковель, вблизи села Новаки Коростенского района. Сообщение поступило от водителей, ставших свидетелями возгорания", – говорится в сообщении.
Огонь полностью охватил автобус. Шесть пассажиров и водитель, находившиеся внутри, не пострадали. Невредимым остался и багаж.
Пожар ликвидировали усилиями двух отделений спасателей, но огонь полностью уничтожил транспортное средство.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электросети транспортного средства. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.
Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области сгорел пассажирский автобус
Ранее в Ровно дотла сгорел двухэтажный пассажирский автобус Neoplan. Возгорание произошло на парковке ночью. Обошлось без жертв и пострадавших, однако автобус спасти не удалось.
А в Польше дотла сгорел пассажирский автобус, ехавший из Киева в Прагу. Из-за возгорания автобуса эвакуировали 70 граждан Украины.
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Источник: korrespondent.net
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