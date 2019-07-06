На трассе Киев-Ковель в Житомирской области сгорел пассажирский автобус, который следовал из города Сарны в Киев. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в пятницу, 7 июня.

"В Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автобуса Setra, который направлялся по маршруту Сарны-Киев. Происшествие случилось на 135 км трассы Киев-Ковель, вблизи села Новаки Коростенского района. Сообщение поступило от водителей, ставших свидетелями возгорания", – говорится в сообщении.

Огонь полностью охватил автобус. Шесть пассажиров и водитель, находившиеся внутри, не пострадали. Невредимым остался и багаж.

Пожар ликвидировали усилиями двух отделений спасателей, но огонь полностью уничтожил транспортное средство.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электросети транспортного средства. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области сгорел пассажирский автобус

Ранее в Ровно дотла сгорел двухэтажный пассажирский автобус Neoplan. Возгорание произошло на парковке ночью. Обошлось без жертв и пострадавших, однако автобус спасти не удалось.

А в Польше дотла сгорел пассажирский автобус, ехавший из Киева в Прагу. Из-за возгорания автобуса эвакуировали 70 граждан Украины.

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Источник: korrespondent.net