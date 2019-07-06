В аэропорту Кракова задержали украинца, разыскиваемого Интерполом

Гражданин Украины задержан в аэропорту Кракова по подозрении в участии в организованной преступной группировке. Об этом 7 июня пишет Polsatnews.

Сообщается, что украинец находился в розыске международной организации уголовной полиции Интерпол, поэтому он был задержан сотрудниками пограничного поста.

По словам сотрудницы Департамента пограничной охраны Карпат Юстины Дроздо, разыскиваемого задержали во время прохождения паспортного контроля пассажиров самолета, который вылетел в Краков из Киева.

Задержанный передан в распоряжение штаба районной полиции в Кракове.

"После проведения необходимых проверок было установлено, что гражданин Украины подозревается в участии в организованной преступной группе, занимающейся на территории Украины контрабандой оборудования, которое может быть использовано для производства оружия", - пояснила сотрудник погранслужбы.

За это преступление задержанный может получить до 12 лет лишения свободы.

Ранее на Полтавщине задержали азербайджанца из базы Интерпола.

Также сообщалось, что Интерпол провел международную спецоперацию, по итогам которой 50 детей были спасены от педофилов.

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Источник: korrespondent.net