Суд обязал президента Молдовы распустить парламент, в столице протесты

Президент Молдовы обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, если в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство. Такое решение вынес в пятницу, 7 июня, Конституционный суд Молдовы, сообщает Интерфакс-Украина.

Конституционный суд утвердил мандаты депутатов нынешнего парламента 9 марта. Из решения Конституционного суда следует, что если парламент не сможет утвердить правительство до 9 июня, то начиная с 10 июня президент может подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Решение КС последовало через несколько минут после того, как президент Игорь Додон заявил, что правящую коалицию и новое правительство в стране создать не удалось. Он обещал еще раз обратиться в КС, чтобы утвердить решение о роспуске парламента.

Как сообщает Укринформ, после этого сторонники Демократической партии Молдовы собрались на митинг в центре Кишинева, плотным кольцом окружив здание парламента.Митингующие требовали создания парламентской коалиции, выступая против проведения досрочных парламентских выборов.

В МВД Молдовы сообщали о трех тысячах манифестантов. Однако, по не уточненным данным и сообщениям СМИ, в митинге участвовали около 10 тысяч человек.

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Как известно, по результатам парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, в новый парламент вошли Партия социалистов (35 мандатов из 101), Демократическая партия (30), политический блок ACUM (Сейчас) (26), партия Шора (7) и три независимых кандидата. Для создания парламентского большинства и последующего утверждения правительства необходимы голоса как минимум 51 депутата.

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Источник: korrespondent.net