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07. 06. 2019

Си Цзиньпин назвал Трампа другом

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа своим другом и выразил уверенность в том, что американский лидер не заинтересован в полном разрыве с Китаем. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает РИА Новости.

Председатель КНР Си Цзиньпин 5-7 июня находится в России с госвизитом.

"Хотя между нами и США какие-то торговые прения, но Китай и США теперь уже тесно взаимосвязаны друг с другом. Между нами крупнейшая торговля...Трудно представить полный отрыв США от Китая. В этом мы не заинтересованы, в этом не заинтересованы американские партнеры. Президент Трамп - мой друг, я уверен, что он также в этом не заинтересован", - сказал китайский лидер на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов. Сегодня в США сообщили, что решили отложить введение дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары до 15 июня. 

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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