Украинцы в первой тройке. Факты о беженцах в США

Исследовательский центр Pew Research опубликовал анализ данных Центра обработки заявлений об убежище, составив список главных стран, граждане которых получили убежище на американской территории в 2018 году.

На первом месте оказалась ДР Конго. На нее приходится 35 процентов всех беженцев, которых приняли США - 7878 человек за прошлый год. На втором месте Мьянма - 16 процентов. Украина заняла третье место с 12 процентами - 2635 человек. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Сколько в США иммигрантов

В США больше иммигрантов, чем в любой другой стране мира. Почти 45 миллионов человек или пятая часть население Америки - это мигранты или беженцы. В Штатах есть выходцы практически из всех стран.

С 1965 года из-за смены законодательства мигрантов в США стало больше в четыре раза.

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76 процентов приезжих проживают в Америке на законных основаниях, 45 процентов из них в 2016 году получили американское гражданство. У 27 процентов есть постоянный вид на жительство, а у пяти процентов - временный.

При этом около четверти от общего числа мигрантов - нелегалы. Это 3,3 процента населения страны. Мексиканцы - самая большая группа незаконных иммигрантов в США.

Все ли получат гражданство

Не все законные постоянно проживающие в стране лица стремятся получить гражданство США, говорится в исследовании. Желающие могут подать заявку, если выполнят определенные условия, среди которых - пять лет проживания на территории США.

За прошлый около 800 тысяч иммигрантов подали заявки на получение гражданства. Количество заявок на натурализацию в последние годы возросло, хотя среднегодовое количество остается ниже 1,4 миллиона заявок, поданных в 2007 году.

Реже других гражданство получат мексиканские законные иммигранты из-за языкового, финансового и личного барьеров.

Откуда приезжают иммигранты

Мексика - главная страна, откуда иммигранты попадают в США. Они составляют четверть всех мигрантов. Следующие по величине группы иммигрантов были родом из Китая и Индии (по шесть процентов), Филиппин (пять процентов) и Сальвадора (три процента).

Если считать по регионам, то больше всех из Южной и Восточной Азии - 27 процентов.

Другие регионы менее широко представлены: Европа / Канада (13 процентов), Карибский бассейн (десять процентов), Центральная Америка (восемь процентов), Южная Америка (семь процентов), Ближний Восток и страны Африки к югу от Сахары (по четыре процента).

Вероятно, к 2055 году азиаты станут самой большой группой иммигрантов в США, обогнав латиноамериканцев.

Сколько в США беженцев

Со времени создания федеральной Программы переселения беженцев в 1980 году в США было переселено около три миллионов беженцев - больше, чем в любой другой стране.

В 2018 отчетном году в США были переселены в общей сложности 22 491 беженец. Это значительно меньше, чем двумя годами ранее - почти 90 тысяч человек.

Самой большой группой беженцев по происхождению были уроженцы Демократической Республики Конго, за которой следуют Бирма, Украина (12 процентов или 2635 человек), Бутан и Эритрея. Россия на девятом месте в списке (437 человек).

При этом в 2017 году Украина занимала восьмое место, но число беженцев было выше почти в два раза - 4264 человек.

Где живут мигранты

Примерно половина иммигрантов в стране проживает в трех штатах: Калифорнии (24 процента), Техасе (11 процентов) и Нью-Йорке (десять процентов).

В Калифорнии в 2017 году было самое большое количество иммигрантов среди всех штатов - 10,6 миллиона человек. Техас и Нью-Йорк приняли более 4,5 миллионов иммигрантов каждый.

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Что касается регионов, примерно две трети иммигрантов проживали на Западе (34 процента) и Юге (33 процента).

В 2017 году большинство иммигрантов проживали в 20 крупных мегаполисах, главным образом в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами. В этих 20 крупных городах и их пригородах проживали 28,7 миллиона иммигрантов, или 64,7 процента от общей численности иммигрантов в стране.

Какое у мигрантов образование

Иммигранты в США в целом имеют более низкий уровень образования - без полного среднего При этом, иммигранты также часто имеют степень бакалавра или выше, как и американцы.

Среди тех, кто не заканчивает школу, больше всего иммигранты из Мексики и Центральной Америки.

Выходцы из Южной и Восточной Азии, Европы или Канады, Ближнего Востока и стран Африки к югу от Сахары чаще, чем жители США, имеют степень бакалавра или ученую степень.

Среди всех иммигрантов выходцы из Южной и Восточной Азии (53 процента) и Ближнего Востока (48 ппроцентов), с наибольшей вероятностью будут иметь высшее образование. Иммигранты из Мексики (семь процентов) и Центральной Америки (11 процентов) реже всех имели степень бакалавра или выше.

Сколько иммигрантов работают в США

В 2016 году около 28 миллионов иммигрантов работали или искали работу в США, что составляет около 17 процентов от общей численности гражданской рабочей силы.

Легальные мигранты составляли большинство иммигрантской рабочей силы - 20,6 миллиона человек. Еще 7,8 миллиона рабочих-иммигрантов являются незаконными иммигрантами, впервые с 2006 года это число было значительно ниже восьми миллионов.

Только на них приходится 4,8 процента гражданской рабочей силы, что на 5,4 процента меньше, чем в 2007 году. За тот же период общая численность рабочей силы в США выросла, равно как и число работников, рожденных в США, и легальных рабочих-иммигрантов.

Иммигранты, независимо от их правового статуса, заняты на самых разных работах и не составляют большинство работников какой-либо отдельной отрасли в США.

Законные иммигранты, скорее всего, работают по своей профессии, на управленческих, деловых и финансовых должностях (38 процентов) или в сфере обслуживания (21 процентов). Напротив, нелегальные мигранты, скорее всего, работают в сфере услуг (31 процент) или на стройках (17 процентов).

Ожидается, что иммигранты и их дети компенсируют сокращение населения трудоспособного возраста, добавив около 18 миллионов человек трудоспособного возраста между 2015 и 2035 годами.

Владение английским языком

Среди иммигрантов в возрасте от пяти лет и старше половина достаточно хорошо говорят по-английски - либо владеют английским языком очень хорошо (36 процентов), либо говорят по-английски только дома (16 процентов).

56 процентов иммигрантов, которые проживают в США в течение 20 или более лет, владеют английским в совершенстве.

Сколько мигрантов депортировали в последние годы

Около 295 тысяч мигрантов были депортированы из США в 2017 отчетном году во время президентства Дональда Трампа.

В целом администрация Обамы депортировала около трех миллионов иммигрантов в период с 2009 по 2016 год, что значительно больше, чем два миллиона иммигрантов, депортированных администрацией Буша в период с 2001 по 2008 год.

Иммигранты, имеющие судимость, составляли меньшинство среди всех депортированных в 2017 году, самом последнем году, по которому имеются статистические данные о криминальном статусе.

Из 295 тысяч иммигрантов, депортированных в 2017 году, около 41 процента имели судимости и 59 процентов не были судимы. С 2001 по 2017 год 60 процентов депортированных иммигрантов не были осуждены за совершение преступления.

Отношение американцев к иммигрантам

Шесть из десяти американцев говорят, что иммигранты делают Соединенные Штаты сильнее "благодаря своим способностям и труду", тогда как четверть считает, что иммигранты осложняют ситуацию в стране, занимая рабочие места, жилье и получая услуги в сфере здравоохранения.

Тем не менее эти взгляды резко различаются в зависимости от политической принадлежности респондентов.

Среди демократов и склоняющихся к их позиции членов независимых партий 83 процента считают, что иммигранты укрепляют страну своим трудолюбием и талантами, и только 11 процентов считают их бременем.

Среди республиканцев и членов независимых партий республиканских взглядов 38 процентов говорят, что иммигранты укрепляют страну, а 49 процентов заявляют, что они обременяют ее.

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Источник: korrespondent.net