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07. 06. 2019

На Донбассе за день 12 обстрелов, есть погибшие

С начала суток незаконные вооруженные формирования двенадцать раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в сводке, опубликованной вечером в пятницу, 7 июня, пресс-центром штаба ООС.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих ОС погибли, еще четверо получили ранения, семь военнослужащих получили боевые травмы.

Отмечается, что сепаратисты применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, из них трижды в районе села Павлополь, по направлению населенного пункта Украинское - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, дважды в районе населенного пункта Новогригорьевка, по направлению населенного пункта Майорово - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, около Марьинки, со стороны направления населенного пункта Трудовое - из стрелкового оружия, в районе населенного пункта Гнутово, по направлению населенного пункта Верхньоширокивське - из стрелкового оружия, в районе населенного пункта Водяное, по направлению Азова - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Новолуганское по направлению населенного пункта Калининское из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Вблизи села Зайцево по направлению населенного пункта Гольмовский со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды вблизи населенного пункта Майское, - из вооружения БМП, АГС, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по направлению населенного пункта Гольмовский.

В штабе отметили, что подразделения ООС дали адекватный ответ на обстрелы. Потери противника уточняются.

Напомним, утром сообщалось, что с начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил семь раз. Обстрелы велись в районе Павлополя, Гнутового, Новолуганского, Майского и Зайцевого. В МВД сообщили, что на окраине поселка Новолуганское ночью 7 июня мина калибра 120 мм попала в блиндаж батальона Азов.

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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