В Луганской области подорвались два тракториста

Два мирных жителя получили ранения во время проведения сельскохозяйственных работ на поле возле города Попасная в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства. Об этом сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook в пятницу, 7 июня.

"Буквально два часа назад трактористы, которые работали на поле между Попасной и селом Новозвановка подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", – написал Клименко.

По его словам, сейчас пострадавшие находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы и получают необходимую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.

По словам Клименко, в результате подрывов на востоке Украины за период боевых действий уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 – получили ранения. Среди пострадавших – 125 детей, из которых 27 погибли.

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Напомним, в мае трактор подорвался на взрывном устройстве в поселке Павлополь Волновахского района Донецкой области. Тогда один человек погиб, еще один пострадал. Это был пятый случай подрыва трактора на мине с начала года.

Также сообщалось, что в Донецкой области женщина подорвалась на кладбище. Взрыв прогремел, когда она потянула из могилы искусственные цветы.

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Источник: korrespondent.net