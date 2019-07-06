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07. 06. 2019

В Луганской области подорвались два тракториста

Два мирных жителя получили ранения во время проведения сельскохозяйственных работ на поле возле города Попасная в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства. Об этом сообщил заместитель главы Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко на своей странице в Facebook в пятницу, 7 июня.

"Буквально два часа назад трактористы, которые работали на поле между Попасной и селом Новозвановка подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия", – написал Клименко.

По его словам, сейчас пострадавшие находятся в хирургическом отделении Попаснянской центральной районной больницы и получают необходимую помощь. Их состояние здоровья удовлетворительное.

По словам Клименко, в результате подрывов на востоке Украины за период боевых действий уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 – получили ранения. Среди пострадавших – 125 детей, из которых 27 погибли.

Cмотрите фотогалерею: В Луганской области подорвались два тракториста

Напомним, в мае трактор подорвался на взрывном устройстве в поселке Павлополь Волновахского района Донецкой области. Тогда один человек погиб, еще один пострадал. Это был пятый случай подрыва трактора на мине с начала года.

Также сообщалось, что в Донецкой области женщина подорвалась на кладбище. Взрыв прогремел, когда она потянула из могилы искусственные цветы.

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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