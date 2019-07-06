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07. 06. 2019

Генштаб: ВСУ не нужно разрешение на ответный огонь

Украинские военные не должны просить разрешения открывать ответный огонь на агрессию. Об этом на брифинге вечером в пятницу, 7 июня, заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы безопасности Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь.

"В соответствии с распоряжением начальника Генштаба, главнокомандующего, командующего ОС и командиров бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории. После этого не проводятся какие-либо карательные мероприятия, разборки, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в тех коллективах, которые выполняют боевые задачи", - сказал Бондарь.

Он напомнил, что сегодня сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил в районе Новолуганского с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, вследствие чего два военнослужащих погибли, четыре получили ранения и шесть военных получили боевое травмирование.

Ранее сообщалось, что Кучма предложил новый режим: Не стрелять в ответ, а также ввести запрет на обстрел гражданских объектов.

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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