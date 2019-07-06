Главный храм Барселоны разрешили строить спустя 137 лет

Городской совет Барселоны выдал разрешение на строительство собора Святого Семейства (Саграда Фамилия), которое началось 137 лет назад. Об этом сообщает El Mundo в пятницу, 7 июня.

"Мы разобрались с исторической аномалией. Наконец, спустя более 130 лет, Саграда-Фамилия получает лицензию на строительство и будет платить", – сказала заместитель мэра Барселоны по вопросам городского строительства Жанет Санс.

На протяжении всех этих лет у собора не было разрешения на ведение строительных работ от мэрии. Переговоры о возможности получения разрешения на строительство между советом храма и администрацией Барселоны начались в ноябре 2016 года. Без контроля города строительство проходило с нарушениями.

В октябре прошлого года совет, отвечающий за строительные работы в храме, и власти Барселоны достигли договоренности о выплате 36 млн евро в пользу города в течение 10 лет. Также Саграда Фамилия должна выплатить 4,6 млн евро налога.

Храм с 2005 года входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является самым посещаемым строением в Барселоне – ежегодно в нем бывают 4,5 млн туристов.

Строительство собора началось в 1882 году и продолжается до сих пор. Храм строится по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Все работы планируется завершить в 2026 году – к столетию смерти Гауди.

Напомним, в Украине за годы независимости построили около четырех тысяч православных храмов. Такие данные озвучил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Источник: korrespondent.net