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07. 06. 2019

Главный храм Барселоны разрешили строить спустя 137 лет

Городской совет Барселоны выдал разрешение на строительство собора Святого Семейства (Саграда Фамилия), которое началось 137 лет назад. Об этом сообщает El Mundo в пятницу, 7 июня.

"Мы разобрались с исторической аномалией. Наконец, спустя более 130 лет, Саграда-Фамилия получает лицензию на строительство и будет платить", – сказала заместитель мэра Барселоны по вопросам городского строительства Жанет Санс.

На протяжении всех этих лет у собора не было разрешения на ведение строительных работ от мэрии. Переговоры о возможности получения разрешения на строительство между советом храма и администрацией Барселоны начались в ноябре 2016 года. Без контроля города строительство проходило с нарушениями.

В октябре прошлого года совет, отвечающий за строительные работы в храме, и власти Барселоны достигли договоренности о выплате 36 млн евро в пользу города в течение 10 лет. Также Саграда Фамилия должна выплатить 4,6 млн евро налога.

Храм с 2005 года входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является самым посещаемым строением в Барселоне – ежегодно в нем бывают 4,5 млн туристов.

Строительство собора началось в 1882 году и продолжается до сих пор. Храм строится по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Все работы планируется завершить в 2026 году – к столетию смерти Гауди.

Напомним, в Украине за годы независимости построили около четырех тысяч православных храмов. Такие данные озвучил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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