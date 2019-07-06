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07. 06. 2019

Аварийная посадка самолета под Киевом: стали известны подробности

Во время полета произошло снижение мощности двигателя, из-за чего судно начало терять высоту. Об этом, со ссылкой на слова пилота, сообщили в пресс-службе полиции Киева вечером в пятницу, 7 июня.

Как проинформировали в полиции, около 16 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что во время планового облета самолет АН-2, вылетевший с аэродрома Чайка, совершил вынужденную посадку на водоем в Святошинском районе.

По данным полиции, в результате этого события три человека, находившихся на борту, получили телесные повреждения, двое из них - госпитализированы.

"По информации пилота, во время проведения облета произошло снижение мощности двигателя - и самолет начал уменьшать высоту. Поэтому в связи с тем, что до взлетной полосы самолет не долетел бы, он принял решение совершить вынужденную посадку на водоем", - отметили в ведомстве.

Полиция Киева открыла уголовное производство по факту аварийной посадки.

"По факту происшествия следователи киевской полиции начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч.1 ст. 276 ) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, такие действия наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: Аварийная посадка самолета под Киевом: стали известны подробности

Напомним, сегодня стало известно, что в Киевской области исчез самолет, принадлежащий аэроклубу Чайка. Позже спасатели его обнаружили на озере возле санатория Победа.

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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