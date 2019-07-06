США ввели новые санкции против Ирана

США ввели новый, широкий пакет санкций против Ирана, направленных против нефтеперерабатывающего бизнеса страны, который является одним из основных источников финансирования Корпуса стражей исламской революции - вооруженного оплота действующего режима. Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном в пятницу, 7 июня, Министерством финансов США.

В частности, в списке санкций указана иранская компания Persian Gulf Petrochemical Industry Co, а также почти четыре десятка ее дочерних предприятий и иностранных компаний-агентов продажи иранской нефти.

Эта компания отвечает за половину экспорта продуктов нефтехимической промышленности Ирана и владеет около 40% иранских предприятий в этой отрасли.

В Минфине США отмечают, что благодаря деятельности Persian Gulf Petrochemical Industry Co иранское руководство и Корпус стражей исламской революции получали миллиарды долларов.

Как подчеркнули в администрации США, введенные ограничения стали частью кампании "максимального давления" на Иран, направленного на изоляцию этой страны на международных рынках.

Ранее в США назвали условие для новой сделки с Ираном. В Вашингтоне ожидали того, что Иран вернется за стол переговоров из-за санкций.

Напомним, в начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке. Позже в Персидском заливе произошло обострение, и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, говорил, что Иран не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net