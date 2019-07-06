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07. 06. 2019

США ввели новые санкции против Ирана

США ввели новый, широкий пакет санкций против Ирана, направленных против нефтеперерабатывающего бизнеса страны, который является одним из основных источников финансирования Корпуса стражей исламской революции - вооруженного оплота действующего режима. Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном в пятницу, 7 июня, Министерством финансов США.

В частности, в списке санкций указана иранская компания Persian Gulf Petrochemical Industry Co, а также почти четыре десятка ее дочерних предприятий и иностранных компаний-агентов продажи иранской нефти.

Эта компания отвечает за половину экспорта продуктов нефтехимической промышленности Ирана и владеет около 40% иранских предприятий в этой отрасли.

В Минфине США отмечают, что благодаря деятельности Persian Gulf Petrochemical Industry Co иранское руководство и Корпус стражей исламской революции получали миллиарды долларов.

Как подчеркнули в администрации США, введенные ограничения стали частью кампании "максимального давления" на Иран, направленного на изоляцию этой страны на международных рынках.

Ранее в США назвали условие для новой сделки с Ираном. В Вашингтоне ожидали того, что Иран вернется за стол переговоров из-за санкций.

Напомним, в начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке. Позже в Персидском заливе произошло обострение, и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, говорил, что Иран не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону.  

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Источник: korrespondent.net

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Рыбинспектор задерживает мужика с двумя ведрами рыбы на берегу реки и спрашивает:
- У Вас есть разрешение на отлов такого количества рыбы?
Мужик: 
- Нет. Но оно мне не нужно. Это моя домашняя рыба.
Рыбинспектор: 
- Домашняя? Как это?
Мужик: 
- Ну, кто-то держит собак, кто-то попугаев, а я - речную рыбу. Каждый вечер я привожу их сюда, чтобы выгулять. Я выпускаю их в воду, они себе плавают. А потом я подаю им сигнал и они возвращаются ко мне. Я кладу их в ведра и мы едем домой, в аквариум.
Рыбинспектор: 
- Ерунда! Рыба не может такого делать!
Мужик: 
- Не верите? Я могу показать. Вот смотрите...
С этими словами мужик подходит к воде и переворачивает одно за одним оба ведра. Сам остается на берегу в ожидании.
Через несколько минут рыбинспектор не выдерживает: 
- Ну?!
Мужик: 
- Что ну?
Рыбинспектор: 
- Когда ты их позовешь назад?
Мужик: 
- Позову кого?
Рыбинспектор: 
- Рыб!!!
Мужик: 
- Каких рыб?! Ты обкурился что ли? 

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